Сегодня ночью в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.

В ночь на 11 сентября на бульваре Леси Украинки столкнулись сразу четыре авто. На удивление, никто серьезных травм не получил. Водитель Volkswagen получил только легкие повреждения рук.

BMW X5 влетел в припаркованный Volkswagen и зацепил Citroen службы Uber. Volkswagen улетел в забор, у него смята задняя часть.

На этом эффект домино не закончился и Citroen отбросило в другое такси.

Водитель Volkswagen рассказал, что стоял на перекрестке с включенным аварийным сигналом и общался по телефону, после чего почувствовал сильный удар.

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Предварительно, все участники аварии были трезвые. Подробности ДТП устанавливаются.











Ночное ДТП в Киеве: BMW влетел в Volkswagen и столкнул два такси / 3 фотографии

К слову, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.