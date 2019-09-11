Сегодня ночью в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.
В ночь на 11 сентября на бульваре Леси Украинки столкнулись сразу четыре авто. На удивление, никто серьезных травм не получил. Водитель Volkswagen получил только легкие повреждения рук.
BMW X5 влетел в припаркованный Volkswagen и зацепил Citroen службы Uber. Volkswagen улетел в забор, у него смята задняя часть.
На этом эффект домино не закончился и Citroen отбросило в другое такси.
Водитель Volkswagen рассказал, что стоял на перекрестке с включенным аварийным сигналом и общался по телефону, после чего почувствовал сильный удар.
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Предварительно, все участники аварии были трезвые. Подробности ДТП устанавливаются.
К слову, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.