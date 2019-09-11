Сьогодні вночі у Києві сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

У ніч на 11 вересня на бульварі Лесі Українки зіткнулися відразу чотири авто. На подив, ніхто серйозних травм не отримав. Водій Volkswagen обійшовся легкими пошкодженнями рук.

BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen і зачепив Citroen служби Uber. Volkswagen відскочив у паркан, у нього зім’ята задня частина. На цьому ефект доміно не закінчилася і Citroen відкинуло в інше таксі.

Водій Volkswagen розповів, що стояв на перехресті з включеним аварійним сигналом і спілкувався по телефону, після чого відчув сильний удар.

Читайте: Ніж у спину: у Києві поранили чоловіка за прохання не смітити

Попередньо, всі учасники аварії були тверезі. Подробиці ДТП встановлюються.















Нічна ДТП у Києві: BMW влетів у Volkswagen і зіштовхнув два таксі / 4 фотографии

До речі, у Києві на Столичному шосе сталася ДТП, внаслідок якої постраждали троє людей.