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Нічна ДТП у Києві: BMW влетів у Volkswagen і зіштовхнув два таксі

Сьогодні вночі у Києві сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Нічна ДТП у Києві: BMW влетів у Volkswagen і зіштовхнув два таксі

У ніч на 11 вересня на бульварі Лесі Українки зіткнулися відразу чотири авто. На подив, ніхто серйозних травм не отримав. Водій Volkswagen обійшовся легкими пошкодженнями рук.

BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen і зачепив Citroen служби Uber. Volkswagen відскочив у паркан, у нього зім’ята задня частина. На цьому ефект доміно не закінчилася і Citroen відкинуло в інше таксі.

Водій Volkswagen розповів, що стояв на перехресті з включеним аварійним сигналом і спілкувався по телефону, після чого відчув сильний удар.

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Попередньо, всі учасники аварії були тверезі. Подробиці ДТП встановлюються.

Нічна ДТП у Києві: BMW влетів у Volkswagen і зіштовхнув два таксі / 4 фотографии

До речі, у Києві на Столичному шосе сталася ДТП, внаслідок якої постраждали троє людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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