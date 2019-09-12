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Факты / Происшествия

Ударил и затащил в посадку: в Харькове мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

В Харькове мужчина избил и изнасиловал 12-летнюю девушку, которая возвращалась со школы.

Ударил и затащил в посадку: в Харькове мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

В Харькове около 14.00 12-летняя девушка возвращалась со школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.

– Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу, – рассказали в ГУНП в Харьковской области.

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Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ударил и затащил в посадку: в Харькове мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Сумах 33-летний мужчина изнасиловал шестилетнюю девочку.

Фото: Харьков NOW

Источник: Нацполиция

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