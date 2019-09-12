В Харькове мужчина избил и изнасиловал 12-летнюю девушку, которая возвращалась со школы.
В Харькове около 14.00 12-летняя девушка возвращалась со школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал.
– Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу, – рассказали в ГУНП в Харьковской области.
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Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Ударил и затащил в посадку: в Харькове мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Сумах 33-летний мужчина изнасиловал шестилетнюю девочку.
Фото: Харьков NOW
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