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Факты / Происшествия

В Одессе годовалый ребенок отравился наркотиками – мать сбежала

В Одессе годовалая девочка отравилась метадоном, ее госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии.

Немовля

Девочку на скорой доставили в больницу в бессознательном состоянии. Мать ребенка до последнего отказывалась говорить врачам, чем именно отравилась ее дочь.

Только после того, как медики, проведя ряд реанимационных мероприятий и анализов, констатировали, что маленькая пациентка отравилась метадоном, ее мать призналась в том, что принимает препараты заместительной терапии, и предположила, что девочка могла взять в рот какое-то лекарство.

В Суворовском ОП открыли уголовное производство по ст. 166 УК Украины. За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком женщине грозит от двух до пяти лет лишение свободы.

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В настоящее время мать девочки скрывается. Ее разыскивают. Медики делают все возможное для спасения годовалой малышки. Ее состояние оценивается как тяжелое.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что на Ровенщине двухмесячный ребенок отравился водой с нитратами.

Источник: Нацполиция

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