В Одесі однорічна дівчинка отруїлася метадоном, її госпіталізували до лікарні у непритомному стані.

Дівчинку в непритомному стані доставили у лікарню на кареті швидкої допомоги. Мати дитини до останнього відмовлялася говорити лікарям, чим саме отруїлася її дочка.

Тільки після того, як медики провели низку реанімаційних заходів та аналізів, то констатували, що маленька пацієнтка отруїлася метадоном, її мати зізналася в тому, що вживає препарати замісної терапії, і припустила, що дівчинка могла взяти в рот якісь ліки.

У Суворовському ОП відкрили кримінальне провадження за ст. 166 КК України. За злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною жінці загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

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Зараз мама дівчинки переховується. Її розшукують. Медики роблять все можливе для порятунку однорічної дівчинки. Її стан оцінюють як важкий.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Рівненщині двомісячна дитина отруїлася водою з нітратами.