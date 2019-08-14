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Факты / Украина / Общество

На Ровенщине двухмесячный ребенок отравился водой с нитратами

В Ровенской области зарегистрирован очередной случай водно-нитратной метгемоглобинемии.

На Ровенщине двухмесячный ребенок отравился водой с нитратами

В Гощанском районе Ровенской области зафиксировано водно-нитратную метгемоглобинемию.

11 августа двухмесячного ребенка направили в реанимационное отделение областной детской больницы.

Отравление младенца произошло вследствие использования воды из колодца для приготовления детского питания. Содержание нитратов в воде превышало норму в 12 раз – 608 мг/л (норма – 50 мг/л).

Нитраты хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, быстро попадают в кровь и разносятся по всему организму. Именно поэтому при поступлении в организм человека нитратов в дозах, превышающих допускаемые, возникает клиническая картина острого или хронического нитратного отравления.

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Вода, загрязненная ими, чрезвычайно опасна для детского организма, особенно для младенцев в первые месяцы жизни. Если ребенку в возрасте до трех месяцев развести детскую смесь водой, содержащей 80-100 мг/л нитратов, у него может возникнуть острое отравление.

Напомним, в апреле в Харьковской области однолетний ребенок отравился водой из колодца.

Источник: Ровенский областной лабораторный центр

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