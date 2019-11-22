В доме на улице Олеся Гончара, 67 в Киеве в ночь на 22 ноября прогремел мощный взрыв.

Предварительно – взрыв произошел около 23.00 в шахте лифта одного из подъездов многоэтажки на Гончара в Киеве.

К счастью, пострадавших нет, но взрывной волной выбило окна двух выходов с подъезда, также повреждены стены.

Пока неизвестно, что именно взорвалось. На месте работают взрывотехники и кинологи.

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Они говорят, что это был не взрывпакет и не граната, учитывая силу детонации.

При этом у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь.















Взрыв в центре Киева: в подьезде дома вылетели окна, повреждены стены / 4 фотографии

Напомним, ночью 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин.