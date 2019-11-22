PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Взрыв в центре Киева: в подьезде дома вылетели окна, повреждены стены

В доме на улице Олеся Гончара, 67 в Киеве в ночь на 22 ноября прогремел мощный взрыв.

Вибух у центрі Києва

Предварительно – взрыв произошел около 23.00 в шахте лифта одного из подъездов многоэтажки на Гончара в Киеве.

К счастью, пострадавших нет, но взрывной волной выбило окна двух выходов с подъезда, также повреждены стены.

Пока неизвестно, что именно взорвалось. На месте работают взрывотехники и кинологи.

Читайте: В киевском общежитии взорвалась граната: погибли двое мужчин

Они говорят, что это был не взрывпакет и не граната, учитывая силу детонации.

При этом у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь.

  • Вибух у центрі Києва
  • Вибух у центрі Києва
  • Вибух у центрі Києва
  • Вибух у центрі Києва
  • Вибух у центрі Києва
  • Вибух у центрі Києва
  • Вибух у центрі Києва
  • Вибух у центрі Києва
Взрыв в центре Киева: в подьезде дома вылетели окна, повреждены стены / 4 фотографии

Напомним, ночью 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

У Києві пройде Red Bull #ДійШвидко
Как запускать успешные стартапы: в Киеве пройдет Red Bull #ДійШвидко
У Дніпрі у дворі багатоповерхівки чоловік підірвався на гранаті
В Днепре во дворе многоэтажки мужчина подорвался на гранате
Как найти общественный туалет в Киеве (ОНЛАЙН-КАРТА)
Как найти общественный туалет в Киеве (ОНЛАЙН-КАРТА)
В Киеве новогоднюю елку украсят опишнянской керамикой
В Киеве новогоднюю елку украсят опишнянской керамикой
В Бангладеш взорвался газопровод: семь погибших, десятки пострадавших
В Бангладеш взорвался газопровод: семь погибших, десятки пострадавших
Волонтерское движение Motohelp: в каких ситуациях помогают мотоблаготворители
Волонтерское движение Motohelp: в каких ситуациях помогают мотоблаготворители
У київському гуртожитку вибухнула грана
В киевском общежитии взорвалась граната: погибли двое мужчин
Теракт в Сирии: в результате взрыва автомобиля погибло 18 человек
Теракт в Сирии: в результате взрыва автомобиля погибло 18 человек
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка