У будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 у Києві у ніч проти 22 листопада прогримів потужний вибух.
Попередньо – вибух стався близько 23.00 у шахті ліфта одного з під’їздів багатоповерхівки на Гончара у Києві.
На щастя, постраждалих немає, але вибуховою хвилею вибило вікна двох виходів із під’їзду, також пошкоджено стіни.
Поки невідомо, що саме вибухнуло. На місці працюють вибухотехніки і кінологи.
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Вони кажуть, що це був не вибуховий пакет і не граната, враховуючи силу детонації.
При цьому у парадних будинку розклеєні оголошенні про проведення газових робіт в будинку на весь листопад.
Вибух у центрі Києва: в під’їзді будинку вилетіли вікна, пошкоджено стіни / 4 фотографии
Нагадаємо, вночі 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків.
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