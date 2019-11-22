У будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 у Києві у ніч проти 22 листопада прогримів потужний вибух.

Попередньо – вибух стався близько 23.00 у шахті ліфта одного з під’їздів багатоповерхівки на Гончара у Києві.

На щастя, постраждалих немає, але вибуховою хвилею вибило вікна двох виходів із під’їзду, також пошкоджено стіни.

Поки невідомо, що саме вибухнуло. На місці працюють вибухотехніки і кінологи.

Читайте: У київському гуртожитку вибухнула граната: загинули двоє чоловіків

Вони кажуть, що це був не вибуховий пакет і не граната, враховуючи силу детонації.

При цьому у парадних будинку розклеєні оголошенні про проведення газових робіт в будинку на весь листопад.















Вибух у центрі Києва: в під’їзді будинку вилетіли вікна, пошкоджено стіни / 4 фотографии

Нагадаємо, вночі 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків.