Момент аварии на Одесской трассе возле села Чабаны, в которой пострадал уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба со своими детьми, попал на видео.

ДТП с участием автомобиля уполномоченного по правам детей Николая Кулебы попало на видео. На кадрах видно, как грузовик сносит Toyota, в которой находился Кулеба и двое его сыновей.

К слову, виновником аварии, по предварительной информации, называют именно чиновника, который проехал на красный свет и якобы перевозил детей без автокресел.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию о ДТП с участием чиновника.

– 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г. р., уполномоченного президента Украины по правам ребенка, – написал он.

Напомним, Николай Кулеба попал в аварию вместе со своими сыновьями и сейчас находится в реанимации.

С чиновником были старший сын Тимофей, который госпитализирован в очень тяжелом состоянии и младший сын Елисей.