Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП вместе со своими двумя сыновьями.

Николай Кулеба попал в аварию вместе со своими сыновьями и сейчас находится в реанимации.

С чиновником были старший сын Тимофей, который госпитализирован в очень тяжелом состоянии и младший сын Елисей.

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Сам Кулеба также находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, под Киевом в Броварах в ночь на 24 ноября внедорожник Volkswagen Tiguan влетел в дерево. В результате ДТП пострадали три человека. Девушка, которая была не пристегнута, впала в кому.

Источник: Zn.ua