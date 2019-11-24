Момент аварії на Одеській трасі біля села Чабани, в якій постраждав уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба зі своїми дітьми, потрапив на відео.

ДТП за участю автомобіля уповноваженого з прав дітей Миколи Кулеби потрапила на відео. На кадрах видно, як вантажівка зносить Toyota, в якій знаходився Кулеба і двоє його синів.

До слова, винуватцем аварії, за попередньою інформацією, називають саме чиновника, який проїхав на червоне світло і нібито перевозив дітей без автокрісел.

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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив інформацію про ДТП за участю уповноваженого з прав дітей.

– 24 листопада в 13.30 в селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області житель села Гатне П., 1998 р.н., без постійного місця роботи, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги допустив зіткнення з автомобілем Toyota під керуванням Миколи Кулеби, 1972 р.н., уповноваженого президента України з прав дитини, – написав він.

Нагадаємо, Микола Кулеба потрапив в аварію разом зі своїми синами і зараз знаходиться в реанімації.

З чиновником були старший син Тимофій, який госпіталізований в дуже важкому стані і молодший син Єлисей.