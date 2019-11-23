На автодороге Киев-Чоп водитель грузовика не справился с управлением и протаранил два микроавтобуса. В результате аварии погибла женщина.
Между селами Любинцы и Горное водитель грузовика Renault, 49-летний иностранец, не справился с управлением и протаранил два микроавтобуса Renault Trafic, одним из которых руководил 48-летний житель Закарпатья, другим – 45-летний житель города Ровно.
В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончалась 46-летняя жительница города Ровно, пассажирка одного из микроавтобусов.
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Водитель этого автомобиля и еще шестеро пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, госпитализированы.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Водителя грузовика полицейские задержали.
Ранее Факты ICTV писали, что под Киевом в ДТП погибли четыре человека, двое из которых дети.