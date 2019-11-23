На автодороге Киев-Чоп водитель грузовика не справился с управлением и протаранил два микроавтобуса. В результате аварии погибла женщина.

Между селами Любинцы и Горное водитель грузовика Renault, 49-летний иностранец, не справился с управлением и протаранил два микроавтобуса Renault Trafic, одним из которых руководил 48-летний житель Закарпатья, другим – 45-летний житель города Ровно.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончалась 46-летняя жительница города Ровно, пассажирка одного из микроавтобусов.

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Водитель этого автомобиля и еще шестеро пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, госпитализированы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Водителя грузовика полицейские задержали.







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