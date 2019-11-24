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Под Киевом авто врезалось в дерево: девушка впала в кому

В Броварах в Киевской области в ДТП пострадали три человека. Одна девушка впала в кому.

Под Киевом авто врезалось в дерево: девушка впала в кому

Под Киевом в Броварах на улице Черняховского в ночь на воскресенье, 24 ноября, внедорожник Volkswagen Tiguan влетел в дерево.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, водитель авто был пьян.

Он на скорости пытался зайти в поворот, поймал обе обочины и врезался.

Читайте: Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: фура протаранила два микроавтобуса

В результате ДТП пострадали три человека. Девушка, которая была не пристегнута, впала в кому.

Напомним, в Киеве нетрезвый водитель Toyota пытался скрыться от полиции и врезался в Mercedes.

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