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Пьяный водитель убегал от полиции и врезался в Mercedes: пострадала девушка

В Киеве на пересечении улицы Теодора Драйзера и проспекта Владимира Маяковского нетрезвый водитель Toyota пытался скрыться от полиции и врезался в Mercedes. В результате ДТП пострадала 28-летняя владелица Mercedes.

Пьяный водитель убегал от полиции и врезался в Mercedes: пострадала девушка

В Киеве 27 марта около 23.30 произошло ДТП на пересечении улицы Теодора Драйзера и проспекта Владимира Маяковского. Пьяный водитель Toyota убегая от полиции, врезался в автомобиль Mercedes.

В результате аварии пострадала 28-летняя девушка, которая была за рулем Mercedes. Врачи госпитализировали пострадавшую в срочном порядке с тяжелой травмой спины.

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Пьяный водитель убегал от полиции и врезался в Mercedes: пострадала девушка / 6 фотографий

Патрульная полиция пытались остановить водителя Toyota, но он проигнорировал требования правоохранителей и пытался убежать. По дороге он влетел в автомобиль Mercedes.

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Во время обыска автомобиля Toyota правоохранители нашли бутылку коньяка с остатками спиртного и весы для измерения граммов.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и два наряда патрульной полиции. Виновник ДТП задержан.

Напомним, 25 марта в Киеве , на улице Электриков, 10 водитель автомобиля Mazda 3 насмерть сбил пешехода, а потом вылетел через встречку на тротуар и врезался в ограждение.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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