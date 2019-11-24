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Під Києвом авто врізалося у дерево: дівчина впала у кому

У Броварах на Київщині в ДТП постраждали три особи. Одна дівчина впала у кому.

Під Києвом авто врізалося у дерево: дівчина впала у кому

Під Києвом у Броварах на вулиці Черняховського у ніч проти неділі, 24 листопада, позашляховик Volkswagen Tiguan влетів у дерево.

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, водій авто був п’яним.

Він на швидкості намагався зайти в поворот, зловив обидва узбіччя і врізався.

Читайте: Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: вантажівка протаранила два мікроавтобуси

У результаті ДТП постраждалих троє людей. Дівчина, яка була не пристебнута, впала у кому.

Нагадаємо, у Києві на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського нетверезий водій Toyota намагався втекти від поліції і врізався в Mercedes.

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