У Броварах на Київщині в ДТП постраждали три особи. Одна дівчина впала у кому.
Під Києвом у Броварах на вулиці Черняховського у ніч проти неділі, 24 листопада, позашляховик Volkswagen Tiguan влетів у дерево.
Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, водій авто був п’яним.
Він на швидкості намагався зайти в поворот, зловив обидва узбіччя і врізався.
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У результаті ДТП постраждалих троє людей. Дівчина, яка була не пристебнута, впала у кому.
Нагадаємо, у Києві на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського нетверезий водій Toyota намагався втекти від поліції і врізався в Mercedes.
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