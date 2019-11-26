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Факты / Происшествия

ДТП з авто Кулебы: старший сын в тяжелом состоянии

Врачи говорят, что старший сын детского омбудсмена Николая Кулебы после ДТП находится в тяжелом состоянии.

Микола Кулеба

Старший сын уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы Тимофей, который пострадал в ДТП 24 ноября, находится в медикаментозной коме, рассказал главный врач больницы Феофания Игорь Семенов.

– Он в нейрореанимации. Состояние остается тяжелым. Ему проводят определенные медикаментозные мероприятия, чтобы уменьшить болевой синдром, который имеется при такой тяжелой травме, чтобы предотвратить возникновение некоторых осложнений со стороны головного мозга, – рассказал он на брифинге.

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По его словам, у Тимофея Кулебы также есть травмы грудной клетки и брюшной полости, но с этим все более-менее стабильно.

Врачи пока не планируют никаких операций, хотя такая необходимость может возникнуть в любой момент.

– Мы не можем судить о его сознании, поскольку мы ему даем определенные медикаментозные препараты. Он находится в медикаментозной коме, которая необходима в данной ситуации, – добавил Семенов.

Напомним, что 24 ноября Николай Кулеба попал в ДТП вместе со своими сыновьями.

Источник: УНИАН

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