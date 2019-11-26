Лікарі кажуть, що старший син дитячого омбусмена Миколи Кулеби після ДТП перебуває у тяжкому стані.

Старший син уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби Тимофій, який постраждав у ДТП 24 листопада, перебуває у медикаментозній комі, розповів головний лікар лікарні Феофанія Ігор Семенов.

– Він у нейрореанімаціі. Стан залишається тяжким. Йому проводять певні медикаментозні заходи, щоб зменшити больовий синдром, що характерний за таких травм, щоб запобігти виникненню деяких ускладнень з боку головного мозку, – розповів він на брифінгу.

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За його словами, у Тимофія Кулеби також є травми грудної клітини та черевної порожнини, але цим все більш-менш стабільно.

Лікарі поки не планують жодних операцій, хоча така необхідність може виникнути у будь-який момент.

– Ми не можемо судити про його свідомість, тому що ми даємо певні медикаментозні препарати. Він знаходиться у медикаментозній комі, яка необхідна в даній ситуації, – додав Семенов.

Нагадаємо, що 24 листопада Микола Кулеба потрапив в ДТП разом зі своїми синами.