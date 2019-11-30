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Факты / Происшествия

Взрыв в Харькове полностью разрушил гараж, трое погибших

Взрыв в гараже в Харькове мог произойти из-за неисправности газового оборудования автомобиля.

Взрыв в Харькове полностью разрушил гараж, трое погибших

В Харькове по ул.Зеленодольская произошел взрыв в гаражном кооперативе, в результате которого погибли три человека.

Жертвами, которые в момент взрыва находились в гараже, стали трое харьковчан, которым было 36, 24 и 21 год.

Правоохранители расследуют происшествие по ч.2 ст.115 (убийство. – Ред.) Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

Взрыв в Харькове полностью разрушил гараж, трое погибших / 2 фотографии

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По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования автомобиля ВАЗ 2108.

Напомним, 25 ноября  в Харькове взорвали авто, которое принадлежало местному адвокату.

Источник: Нацполиция

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