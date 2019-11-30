Вибух у гаражі в Харкові міг статися через несправність газового обладнання автомобіля.

У Харкові на ул.Зеленодольска стався вибух у гаражному кооперативі, в результаті якого загинули три людини.

Жертвами, які в момент вибуху перебували в гаражі, стали троє жителів міста, яким було 36, 24 і 21 рік.

Правоохоронці розслідують подію за ч.2 ст.115 (убивство. – Ред.) Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.







Вибух в Харкові повністю зруйнував гараж, троє загиблих / 2 фотографии

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За попередньою інформацією, причиною вибуху стала несправність газового обладнання автомобіля ВАЗ 2108.

Нагадаємо, 25 листопада в Харкові підірвали авто, яке належало місцевому адвокату.