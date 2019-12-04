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Факты / Происшествия

Покушение на Соболева: в МВД показали карабин, из которого убили сына депутата

Сына депутата Вячеслава Соболева, вероятно, убили из оружия, не пригодного для высокоточной снайперской стрельбы.

Покушение на Соболева: в МВД показали карабин, из которого убили сына депутата

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко показал оружие, из которого “с высокой вероятностью” совершалось покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и был убит его сын.

На снимке изображен разобранный карабин на американской платформе AR калибра 7,62 мм с недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision, обьяснили в МВД.

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По словам Шевченко, оружие, которое передадут на исследование, “сложно назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы”.

– Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку, – сказал он.

Напомним, покушение на Соболева произошло в Киеве и завершилось убийством не депутата, а его сына. Убийцы стреляли из дома.

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