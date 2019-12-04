Сына депутата Вячеслава Соболева, вероятно, убили из оружия, не пригодного для высокоточной снайперской стрельбы.

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко показал оружие, из которого “с высокой вероятностью” совершалось покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и был убит его сын.

На снимке изображен разобранный карабин на американской платформе AR калибра 7,62 мм с недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision, обьяснили в МВД.

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По словам Шевченко, оружие, которое передадут на исследование, “сложно назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы”.

– Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку, – сказал он.

Напомним, покушение на Соболева произошло в Киеве и завершилось убийством не депутата, а его сына. Убийцы стреляли из дома.