Что известно о подозреваемом в убийстве 3-летнего сына Вячеслава Соболева Андрее Лавреге – читайте в материале Фактов ICTV.

Одним из задержанных по подозрению в убийстве 3-летнего ребенка и покушении на депутата Киевоблрады Вячеслава Соболева оказался Андрей Лаврега.

Комбат Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт заявил, что Андрей Лаврега с позывным Тихий воевал на Востоке с 17 лет.

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По его словам, Андрей был бойцом батальона до 1 июня 2019 года.

– Лаврега – если это тот, о ком я думаю, – один из самых смелых бойцов был. Воевал в течение трех лет. Это просто страшно долгий срок. Он был снайпером. Очень смелый и хороший парень, – рассказывает Гергерт.

Он не исключает, что парень после возвращения мог связаться с криминалитетом.

К слову, движение Правый сектор опровергло распространенную в СМИ информацию о причастности к организации задержанных.

– Правый сектор в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору, – заявили в организации.

Лаврега 1999 года рождения, а родом из Черкасс.

Также в сети нашлось видео, на котором Лаврега получает орден За мужество из рук экс-президента Украины Петра Порошенко и восклицает Служу украинской нации.

Андрею Лавреге и его сообщнику Евгению Семенову объявили подозрения. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской завершилась убийством 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Мишенью для киллера был политик, однако пуля настигла его ребенка.

Стреляли из дома. На месте были найдены доказательства, в частности коробка, которую используют, чтобы не потерять гильзу и сам пистолет – карабин калибра 7,62.

Основными версиями убийства являются финансово-экономическая деятельность Вячеслава Соболева, прошлая профессиональная деятельность, семейно-бытовые проблемы.