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Факты / Происшествия

В Канаде разбился самолет – погибли три человека

В Канаде в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека.

В Канаде разбился самолет – погибли три человека

В результате падения легкомоторного самолета Piper Aerostar в Британской Колумбии (Канада) погибли три человека.

Читайте: В Конго самолет упал на жилые дома, погибли 18 людей

Самолет Piper Aerostar упал в труднодоступной местности, после чего на месте происшествия вспыхнул сильный пожар.

Причины катастрофы устанавливаются.

Ранее Факты ICTV писали, что в штате Южная Дакота в США произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли девять человек.

Источник: CTV News

Фото: Dreamstime

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