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Факти / Надзвичайні події

У Канаді розбився літак – загинули троє людей

У Канаді внаслідок аварії легкомоторного літака загинули три людини.

У Канаді розбився літак – загинули троє людей

Внаслідок падіння легкомоторного літака Piper Aerostar у Британській Колумбії (Канада) загинули три людини.

Читайте: У Конго літак упав на житлові будинки, загинули 18 осіб

Літак Piper Aerostar впав у важкодоступній місцевості, після чого на місці події спалахнула сильна пожежа.

Причини катастрофи встановлюються.

Раніше Факти ICTV писали, що у штаті Південна Дакота у США сталася авіакатастрофа, у результаті якої загинули дев’ять осіб.

Джерело: CTV News

Фото: Dreamstime

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