У РФ розбився вертоліт, який атакував українські кораблі в Керчі: екіпаж загинув

У Росії розбився військовий вертоліт, який атакував українські кораблі в Керченській протоці у 2018 році.

На півдні РФ впав військовий вертоліт Мі-28 Нічний мисливець. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє офіцерів 55-го окремого полку армійської авіації 4-ї червонопрапорної армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ.

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На борту гелікоптера перебували заступник командира полку підполковник Олексій Склянкін і командир ескадрильї майор Руслан Кушніренко.

За даними InformNapalm, вертольоти Ка-28 55-го полку атакували українські катери Бердянськ і Нікополь і буксир Яни Капу в Керченській.

Раніше Факти ICTV писали, що у штаті Південна Дакота у США сталася авіакатастрофа, у результаті якої загинули дев’ять осіб.