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Вбивство Шеремета: поліція затримала волонтера Юлію Кузьменко

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета поліція затримала військового медика і волонтера Юлію Кузьменко.

Юлія Кузьменко

Про затримання у Києві військового медика та волонтера Юлії Кузьменко у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета повідомив її адвокат Влад Добош.

Він сказав, що жінці інкримінують умисне вбивство.

Ігор Мосійчук також підтвердив затримання Кузьменко.

За його словами, можливо, вона є жінкою-кілером з камер спостереження.

Раніше поліція прийшла з обшуками до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка. Йому теж пред’являють вбивство журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета затримали. За згодою ГПУ їм вручають підозру.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху його автомобіля.

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