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У Львові в дитячих садочках знайшли фальсифіковане масло

У Львові в дитячих садочках знайшли понад 200 кг фальсифікованого масла.

У Львові в дитячих садочках знайшли фальсифіковане масло

Планова перевірка відбувалася у дитячому садку №33. Там на пробу відібрали вершкове масло 72,6% жирності виробництва Старокостянтинівського молочного заводу.

Відповідні зразки відправили на перевірку у Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації. Фахівці виявили у маслі  рослинні жири, що є неприпустимим.

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За словами заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Ростислава Волошина, таку ж партію отримали ще  20 садочків Галицького району.

Після перевірки всі 200 кг вилучили. Масло у садочки постачало підприємство Товарна База.

Держпродспоживслужба у Львівській області направила у Хмельницьку область, де знаходиться маслозавод, звернення про перевірку виробника.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Рівненщині 12 школярів отруїлися китайськими цукерками.

Джерело: Держпродспоживслужба у Львівській області

Фото: Dreamstime

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