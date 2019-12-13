У Львові в дитячих садочках знайшли фальсифіковане масло

У Львові в дитячих садочках знайшли понад 200 кг фальсифікованого масла.

Планова перевірка відбувалася у дитячому садку №33. Там на пробу відібрали вершкове масло 72,6% жирності виробництва Старокостянтинівського молочного заводу.

Відповідні зразки відправили на перевірку у Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації. Фахівці виявили у маслі рослинні жири, що є неприпустимим.

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За словами заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Ростислава Волошина, таку ж партію отримали ще 20 садочків Галицького району.

Після перевірки всі 200 кг вилучили. Масло у садочки постачало підприємство Товарна База.

Держпродспоживслужба у Львівській області направила у Хмельницьку область, де знаходиться маслозавод, звернення про перевірку виробника.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Рівненщині 12 школярів отруїлися китайськими цукерками.

Джерело: Держпродспоживслужба у Львівській області