Угостил сладостями и отвел за дом: пенсионер задержан за растление 7-летней девочки

В Кременецком районе Тернопольской области задержан 62-летний педофил.

В Кременецком районе Тернопольской области пенсионер растлевал 7-летнюю девочку. Ребенок знал пенсионера, поскольку тот живет по соседству.

– Односельчанин сначала угостил ребенка сладостями, после чего отвел ее за дом и начал гладить школьницу по интимным частям тела, – говорится в сообщении полиции.

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Действия мужчины увидел 14-летний брат девочки и позвонил правоохранителям.

Пенсионер задержан, ему инкриминируют ч. 2 ст. 156 УК (развращение несовершеннолетних).

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Ранее столичная полиция задержала педофила, который развращал 10-летнюю девочку через интернет, а затем совершил развратные действия. Он рассказывал ребенку о половых органах, акты и их значение, затем просил девочку прислать ему личные порнографические фото.