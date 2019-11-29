Столичная полиция задержала педофила, который развращал 10-летнюю девочку через интернет, а затем совершил развратные действия.

Правоохранители разоблачили в Киеве 41-летнего местного жителя, который через интернет подыскивал малолетних детей для удовлетворения собственной половой страсти неестественным путем.

– Мужчина познакомился с 10-летней девочкой и некоторое время общался с ней с помощью интернета и мобильного, – рассказали в ГУНП в Киеве.

Педофил рассказывал ребенку о половых органах, акты и их значение, затем просил девочку прислать ему личные порнографические фото.

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– Через некоторое время злоумышленник договорился с малолетней о встрече и повел ее в заброшенную здание. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина начал касаться ее тела и целовать, но последняя вырвалась и покинула помещение, – добавили в полиции.

Правоохранители задержали мужчину и обнаружили вещественные доказательства его преступления, в частности мобильный телефон с фотогалереей порнографического характера, которые ему прислали сами дети.

Ему грозит наказание по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины – до десяти лет лишения свободы.















Как мужчина развращал 10-летнюю девочку в Киеве – скриншоты переписки / 4 фотографии

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Ранее Факты ICTV писали, что в Винницкой области полиция разоблачила мужчину в растлении его малолетней дочери, создании порнографической продукции и продажи ее через интернет.