В Черкасской области 18-летний парень изнасиловал 16-летнюю первокурсницу, с которой познакомился в интернете.

Двое парней решили отдохнуть в Черкасской области, для чего взяли кредит в 5 тыс. грн, сняли квартиру и пригласили к себе 16-летнюю девушку, с которой познакомились в интернете.

Сначала все было прилично, но после нескольких рюмок 18-летнему парню захотелось большего от новой знакомой. После отказа, он начал бить и насиловать девушку.

Пьяный парень даже угрожал убить первокурсницу, если она кому-то расскажет об изнасиловании.

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Крики девушки слышал 24-летний товарищ насильника, который находился в соседней комнате.

– Во другой комнате начались крики и этот друг начал кричать девушке что-то. Она в истерике, плакала, выбежала из комнаты, побежала обуваться, – рассказал он.

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