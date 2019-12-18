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Факты / Происшествия

Родила в туалете и бросила умирать в фекалиях: под Одессой осудили женщину

Балтский райсуд Одесской области приговорил 41-летнюю женщину, которая выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, до двух лет тюрьмы.

Родила в туалете и бросила умирать в фекалиях: под Одессой осудили женщину

Поступок женщины квалифицирован по ст. 117 УКУ – Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

Трагедия произошла еще 9 мая 2019 года в селе Перелеты Балтского района.

41-летняя местная жительница, у которой начались роды, за медицинской помощью не обратилась, а пошла в дворовой туалет, где над отверстием выгребной ямы самостоятельно родила живого доношенного мальчика массой 3 870 кг.

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Ребенок упал в выгребную яму, где в результате закупоривания дыхательных путей калом умер от механической асфиксии.

Раскаяние женщины суд не признал в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

К тому же она не пыталась спасти младенца, а наоборот скрыла следы преступления.

Похожий случай был в Одесской области в апреле. Тогда женщина тоже выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму уличного туалета.

Источник: Балтський райсуд Одеської області 

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