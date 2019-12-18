Народила в туалеті та кинула помирати в фекаліях: під Одесою засудили жінку

Балтський райсуд Одеської області засудив 41-річну жінку, яка викинула свою новонароджену дитину у вигрібну яму туалету, до двох років в’язниці.

Вчинок жінки кваліфіковано за ст. 117 ККУ – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини.

Трагедія сталася ще 9 травня 2019 року в селі Перельоти Балтського району.

41-річна місцева жителька, у якої почалися пологи, за медичною допомогою не звернулася, а пішла до дворового туалету, де над отвором вигрібної ями самостійно народила живого доношеного хлопчика масою 3 870 кг.

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Дитина впала до вигрібної ями, де внаслідок закупорювання дихальних шляхів каловими масами померла від механічної асфіксії.

Каяття жінки суд не визнав як обставину, що пом’якшує покарання.

До того ж вона не намагалася врятувати немовля, а навпаки приховала сліди злочину.

Схожий випадок був в Одеській області у квітні. Тоді жінка теж викинула свою новонароджену дитину у вигрібну яму вуличного туалету.

Джерело: Балтський райсуд Одеської області