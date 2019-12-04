В Кривом Роге эксперименты 52-летнего мужчины с реагентами в собственной квартире привели ко взрыву.

В Кривом Роге 52-летний мужчина получил сильные ожоги, когда пытался в своей квартире сделать “новогодние хлопушки”.

В то время, когда он забивал трубочки смесью магния и алюминия, у горе-химика что-то пошло не по плану и произошел взрыв.

Раненого подрывника госпитализировали. Мужчина в крайне тяжелом состоянии в реанимации. У него многочисленные ожоги второй и третьей степеней.

Жена и дети, которые находились за стеной, не пострадали.

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Теперь полицейские выясняют, хотел ли мужчина просто развлечь малышей накануне праздников самодельными хлопушками, или же готовился к чему-то более серьезному – например, теракту.

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