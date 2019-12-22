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Факти / Надзвичайні події

Вилетіли вікна і двері: у Львові стався вибух у багатоповерхівці

У Львові у багатоповерховому будинку стався вибух, в результаті якого постраждав чоловік.

Вилетіли вікна і двері: у Львові стався вибух у багатоповерхівці

Вибух газоповітряної суміші стався у квартирі на 12 поверсі багатоповерхівки. Там мешканець спробував самостійно встановити газовий котел.

Постраждалого 49-річного чоловіка відвезли в лікарню з опіками обличчя, шиї, верхніх та нижніх кінцівок II-III ступеня.

У квартирі пошкоджено три вікна, вхідні двері та її зовнішнє облицювання.

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У Департаменті з питань цівільного захисту нагадали, що мешканцям забороняється самовільно проводити газифікацію квартир, будинків, перестановку, заміну, відключення старих і підключення нових газових приладів, ремонт газового обладнання і газопроводів.

Раніше Факти ICTV писали про те, що вибух в Харкові повністю зруйнував гараж.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Фото: Львівська міська рада

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