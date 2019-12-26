Синяк замазала, зубы приклеила: рядовая Кулиш рассказала подробности избиения

Рядовая Наталья Кулиш рассказала, что конфликт с другой военной начался из-за ее отказа шить тенты.

Конфликт с другой женщиной-военной, из-за которого в Одесской области избили рядовую Наталью Кулиш, начался еще 14 декабря.

Жертва нападения рассказала, что ее избила Вера Загороднюк, с которой возник конфликт из-за ее отказа шить тенты.

– Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала на меня кричать, а затем ударила по зубам и выбила два, – сказала Кулиш.

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Военная добавила, что синяк на лице замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря, пока не уехала в военный госпиталь.

Она говорила, что не закрывала глаза на факты коррупции в подразделении, однако не написала заявление в военную прокуратуру из-за угроз.

Заместитель командира части по тыловому обеспечению не подтвердил заявления рядовой об угрозах и коррупции.

Напомним, 25 декабря министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что ему сообщили о факте избиения женщины-военного в Одесской области.