PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Синяк замазала, зубы приклеила: рядовая Кулиш рассказала подробности избиения

Рядовая Наталья Кулиш рассказала, что конфликт с другой военной начался из-за ее отказа шить тенты.

Жінка військовий

Конфликт с другой женщиной-военной, из-за которого в Одесской области избили рядовую Наталью Кулиш, начался еще 14 декабря.

Жертва нападения рассказала, что ее избила Вера Загороднюк, с которой возник конфликт из-за ее отказа шить тенты.

– Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала на меня кричать, а затем ударила по зубам и выбила два, – сказала Кулиш.

Смотрите: Синяки и ушибы вместо вручения повестки: почему во Львове избили военного

Военная добавила, что синяк на лице замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря, пока не уехала в военный госпиталь.

Она говорила, что не закрывала глаза на факты коррупции в подразделении, однако не написала заявление в военную прокуратуру из-за угроз.

Заместитель командира части по тыловому обеспечению не подтвердил заявления рядовой об угрозах и коррупции.

Напомним, 25 декабря министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что ему сообщили о факте избиения женщины-военного в Одесской области.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Два человека пострадали в результате взрыва на Одесчине
Два человека пострадали в результате взрыва на Одесчине
Ялинка зі снарядів
Из снарядов и гранат – украинские военные собрали “елку” для оккупантов
В Одесской области избили женщину-военную на территории части
В Одесской области избили женщину-военную на территории части
Сигнал для снайпера. Как боевики выманивают на прицел бойцов ВСУ
Сигнал для снайпера. Как боевики выманивают на прицел бойцов ВСУ
111 украинских бойцов погибли на фронте с начала 2019 года
111 украинских бойцов погибли на фронте с начала 2019 года
Импровизированный спортзал и психолог. Как бойцы ВСУ поддерживают здоровье на передовой
Импровизированный спортзал и психолог. Как бойцы ВСУ поддерживают здоровье на передовой
Воинские звания ВСУ приведут к стандартам НАТО – закон
Воинские звания ВСУ приведут к стандартам НАТО – закон
Избили и заставили раздеться: в Одессе подростки пытали 11-летнего мальчика
Избили и заставили раздеться: в Одессе подростки пытали 11-летнего мальчика
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка