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Факты / Происшествия

На Рождество на Филиппины обрушился тайфун – 28 человек погибли

Тысячам жителей Филиппин пришлось покинуть свои дома из-за сильнейшего тайфуна, который обрушился на страну 25 декабря.

Тайфун на Філіппінах

В результате тайфуна, который обрушился на Филиппины на Рождество, 25 декабря, погибли 28 человек, еще 12 пропали без вести.

Под водой оказались целые поселения, тайфун уничтожал дома, валил деревья и линии электропередач, из-за чего несколько регионов остались без электричества. Из-за этого многим жителям Филиппин пришлось покинуть свои дома на праздник.

Один из спасателей описал местность, пострадавшую от тайфуна как город-призрак.

  • Тайфун на Філіппінах
  • Тайфун на Філіппінах
  • Тайфун на Філіппінах
  • Тайфун на Філіппінах
  • Тайфун на Філіппінах
  • Тайфун на Філіппінах
На Рождество на Филиппины обрушился тайфун – 28 человек погибли / 3 фотографии

Читайте: Около 70 погибших: в Японии спасают людей после тайфуна

– Вы никого не видите, потому что нет электричества, вы ничего не слышите. Поселение выглядело выглядел как город-призрак, – рассказал сотрудник Управления гражданской обороны.

Кроме того, из-за тайфуна были отменены десятки авиарейсов.

Факты ICTV также писали о том, что на востоке Китая бушевал тайфун Лекима, от которого погибли 44 человека.

Источник: NBC News

Фото: Rodelyn Alisla Balasa

Видео: KOIKIMEDIA

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