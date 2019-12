На Рождество на Филиппины обрушился тайфун – 28 человек погибли

В результате тайфуна, который обрушился на Филиппины на Рождество, 25 декабря, погибли 28 человек, еще 12 пропали без вести.

Под водой оказались целые поселения, тайфун уничтожал дома, валил деревья и линии электропередач, из-за чего несколько регионов остались без электричества. Из-за этого многим жителям Филиппин пришлось покинуть свои дома на праздник.

Один из спасателей описал местность, пострадавшую от тайфуна как город-призрак.

Кроме того, из-за тайфуна были отменены десятки авиарейсов.

