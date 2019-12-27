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Факти / Надзвичайні події

На Різдво Філіппіни накрив тайфун – 28 людей загинули

У результаті тайфуну, який обрушився на Філіппіни на Різдво, 25 грудня, загинули 28 людей, ще 12 пропали безвісти.

Під водою опинилися цілі поселення, тайфун знищував будинки, валив дерева та лінії електропередач, через що кілька регіонів залишилися без електрики. Через це багатьом жителям Філіппін довелося покинути свої домівки на свято.

Один з рятувальників описав місцевість, яка постраждала від тайфуну як місто-привид.

  • Тайфун на Філіппінах
  • Тайфун на Філіппінах
  • Тайфун на Філіппінах
  • Тайфун на Філіппінах
  • Тайфун на Філіппінах
  • Тайфун на Філіппінах
На Різдво Філіппіни накрив тайфун – 28 людей загинули / 3 фотографии

Читайте: Близько 70 загиблих: у Японії рятують людей після тайфуну

– Ви нікого не бачите, тому що немає електрики, ви нічого не чуєте. Поселення виглядало як місто-привид, – розповів співробітник Управління цивільної оборони.

Крім того, через тайфун були скасовані десятки авіарейсів.

Факти ICTV також писали про те, що на сході Китаю вирував тайфун Лекіма, від якого загинули 44 людини.

Джерело: NBC News

Фото: Rodelyn Alisla Balasa

Відео: KOIKIMEDIA

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