У результаті тайфуну, який обрушився на Філіппіни на Різдво, 25 грудня, загинули 28 людей, ще 12 пропали безвісти.

Під водою опинилися цілі поселення, тайфун знищував будинки, валив дерева та лінії електропередач, через що кілька регіонів залишилися без електрики. Через це багатьом жителям Філіппін довелося покинути свої домівки на свято.

Один з рятувальників описав місцевість, яка постраждала від тайфуну як місто-привид.

На Різдво Філіппіни накрив тайфун – 28 людей загинули

Крім того, через тайфун були скасовані десятки авіарейсів.

WATCH: Typhoon Ursula continues to strike Roxas City, Capiz with strong rains and winds on Wednesday, December 25. #ursulaph#typhoon

Koikimedia bringing the world closer to your doorsteps pic.twitter.com/WG8xBJryDo

— KOIKIMEDIA (@KoikiMedia) December 27, 2019