В селе Чулаковка в Херсонской области банда спортсменов запугала местных жителей постоянными разбоями.

В селе Чулаковка Херсонской области в канун Нового года несколько мужчин устроили драку, с применением колото-режущих предметов. В результате этого пострадали четыре человека, в частности женщина, у нее рассечена бровь.

– Они начали драку с ребятами в клубе, угрожая ножом. Там подробностей не знаю. Мне позвонили, попросили приехать. Когда приехал, три машины убежали. Когда вылез из авто, то еще было тихо все. Подошел к другу и его жене, которых сильно избили, и в этот момент парень подлетел к моему товарищу, а я кинулся наперерез кулакам, – рассказывает один из пострадавших Александр Пантак.

По его словам, в этот момент его ударили в затылок, а затем другой подозреваемый – в живот.

– Потом минут 10 пытался с друзьями спокойно все уладить с этими ребятами. А в итоге обнаружил, что у меня дырка в животе. При том, что куртка была цела и застегнута. Означает, что куртку сначала приподняли, а затем пырнули. Это не может быть случайностью! – добавил пострадавший.



















Бьют как мужчин, так и женщин: на Херсонщине банда спортсменов запугала целый регион (18+) / 5 фотографий

В результате нападения пострадали поменьше мере три человека.

В комментарии Фактам ICTV в полиции Херсонской области рассказали, что по данному факту возбужденно криминальное дело по ст. 125 (Легкие телесные повреждения) УК Украины. На данный момент проходят следственные действия. Однако после проведения судебно-медицинской экспертизы квалификацию могут изменить.

– В результате этого пострадали четыре человека. В отношении подозреваемых, то их личности устанавливаются. Сейчас уже известно о, как минимум, четырех исполнителях. Также следствию еще предстоит установить личности тех, кто не принимал участия в преступлении, однако присутствовал во время драки и находился на стороне преступников, – рассказал руководитель Голопристанского отделения ГУ НП в Херсонской области, подполковник Александр Воропаев.

Читайте: В Днепре подростки арматурами до полусмерти избили мужчину

Интересно, что это далеко не первый подобный инцидент при участии этих ребят. Местные жители начали массово жаловаться на нападавших, которые родом из села Долматовка Голопристанского района Херсонской области.

Мол, они успели запугать местных жителей своего села, а после направились заниматься разбоями и в соседние. К слову, под их кулаки попадают как мужчины, так и женщины.

– Ребята занимаются боевыми искусствами, есть мастера спорта среди них. Они ездят по селам провоцировать и отрабатывать свои навыки на малолетних детях, обычных парнях и женщинах! Но если бы все заканчивалось только кулачными боями. У них и среди их компании всегда есть люди с газовыми баллончиками, ножами, и даже пистолетами! Почему так происходит? – отметил Александр Пантак.

Кроме того, местные жители отмечают, что в праздники боятся спокойно выйти вечером в центр своего же села, ведь оттуда можно вернуться с ножевыми ранениями.

Ранее Факты ICTV писали, что в Кривом Роге мужчине отрезали часть пальца из-за того, что он громко разговаривал в телефон.

Фото: belosneg_