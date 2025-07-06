Португалия выделила €21 млн на F-16 и спутниковую разведку для Украины

Правительство Португалии официально одобрило решение о поддержке Украины на сумму €21,45 млн на подготовку украинских пилотов F-16 и предоставление разведывательных данных Силам обороны Украины.

Об этом сообщает Правительство Португалии.

Более €21 млн пойдут на усиление обороны Украины

В частности на подготовку украинских пилотов истребителей F-16 Португалия выделит €954 тыс.

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Обучение будет проводиться в рамках международной F-16 Air Force Capability Coalition, функционирующей под эгидой Ukraine Defence Contact Group и отвечающей за развитие украинских авиационных возможностей.

Эта программа является частью масштабных усилий международной коалиции по подготовке украинских летчиков для управления западными истребителями F-16, которые постепенно поступают в Украину.

Наибольшую часть помощи — €20,5 млн — Португалия направит на предоставление украинским Силам обороны спутниковых разведданных.

Помощь будет включать оптические спутниковые снимки и данные с радаров с синтезированной апертурой (SAR).

Эти технологии позволяют получать высококачественные изображения местности в любых погодных условиях и в любое время суток, что критически важно для планирования военных операций и выявления вражеских позиций.

Стоит отметить, что ранее Португалия и Украина заключили двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает всестороннее сотрудничество в сферах военной подготовки, передачи вооружения, разведки, технической помощи и противодействия вражеской пропаганде.

Нынешний пакет помощи является практической реализацией этих договоренностей и демонстрирует готовность Португалии предоставлять Украине не только финансовую, но и технологическую поддержку в сфере обороны.

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