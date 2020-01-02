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Факты / Происшествия

Тело девушки нашли в сотне метров: на Киевщине подростки попали в ДТП

В Киевской области подросток без разрешения сел за руль родительского авто и попал в ДТП. В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка.

Тело девушки нашли в сотне метров: на Киевщине подростки попали в ДТП

В Киевской области между селами Сеньковкой и Горобеевкой 17-летний парень на родительском авто попал ДТП. Парень взял без разрешения старших автомобиль чтобы отвезти девушек.

– На закругленном участке дороги подросток не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы и доставлена ​​в больницу, – рассказали в полиции.

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Однако в этот момент в полицию обратились жители села Горобеевка, которые заявили, что домой не вернулась 16-летняя девушка.

– Тело девочки, которую разыскивали, потом нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Каким образом тело погибшего ребенка оказалось вдали от места ДТП, полицейские пока устанавливают, – добавили в ГУ НП в Киевской области.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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