Хотела пошутить: в Луцке сестры выпали из окна на седьмом этаже

В Луцке из окна седьмого этажа жилого многоэтажного дома выпали две несовершеннолетние девочки.

Одна из них умерла, а другую госпитализировали с тяжелыми травмами.

– Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Конякина из окна дома выпали двое 15-летних девушек. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции.

Предварительно установлено, что девушки выпали из седьмого этажа. В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации, – говорится в сообщении полиции Волынской области.