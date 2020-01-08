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Хотела пошутить: в Луцке сестры выпали из окна на седьмом этаже

В Луцке из окна седьмого этажа жилого многоэтажного дома выпали две несовершеннолетние девочки.

Хотела пошутить: в Луцке сестры выпали из окна на седьмом этаже

Одна из них умерла, а другую госпитализировали с тяжелыми травмами.

– Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Конякина из окна дома выпали двое 15-летних девушек. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции.

Предварительно установлено, что девушки выпали из седьмого этажа. В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации, – говорится в сообщении полиции Волынской области.

По данным местных СМИ, девушки – двоюродные сестры. Квартира, где произошла трагедия, была закрыта изнутри.

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Хотела пошутить: в Луцке сестры выпали из окна на седьмом этаже / 3 фотографии

– Предварительно установлено, что девочки вышли на балкон. После чего одна из них, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девочка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней, – отмечают в полиции.

Одна из девочек – жительница Луцкого района, вторая – приехала из Винницкой области.

Ранее в Киеве 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок выжил, скорая увезла его в больницу Охматдет.

Источник: Нацполиция Волынской области

Фото: Волынские новости

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