Хотела пошутить: в Луцке сестры выпали из окна на седьмом этаже

В Луцке из окна седьмого этажа жилого многоэтажного дома выпали две несовершеннолетние девочки.
Одна из них умерла, а другую госпитализировали с тяжелыми травмами.
– Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Конякина из окна дома выпали двое 15-летних девушек. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции.
Предварительно установлено, что девушки выпали из седьмого этажа. В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации, – говорится в сообщении полиции Волынской области.
По данным местных СМИ, девушки – двоюродные сестры. Квартира, где произошла трагедия, была закрыта изнутри.
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– Предварительно установлено, что девочки вышли на балкон. После чего одна из них, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девочка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней, – отмечают в полиции.
Одна из девочек – жительница Луцкого района, вторая – приехала из Винницкой области.
Ранее в Киеве 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок выжил, скорая увезла его в больницу Охматдет.
Источник: Нацполиция Волынской области
Фото: Волынские новости