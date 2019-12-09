PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве 14-летний подросток выпал с 10-го этажа

На Сырце в Киеве в результате падения из окна на 10 этаже погиб 14-летний парень.

У Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху

Трагедия произошла 9 декабря около 12.00 на улице Орловской, 15 в Киеве.

14-летний подросток выпал из окна на 10 этаже 16-этажного дома. От полученных травм он скончался на месте.

Правоохранители выясняют, что привело к трагедии.

Читайте: В Мариуполе полицейские спасли 16-летнюю девушку от самоубийства

  • У Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху
  • У Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху
  • У Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху
  • У Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху
В Киеве 14-летний подросток выпал с 10-го этажа / 2 фотографии

В ноябре в Киеве погибла 14-летняя девушка – она выпала из окна многоэтажки, где жила вместе с родителями.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

петля
Из-за компьютерной игры: в Херсоне повесился 10-летний мальчик
ґвалтівника
В Киеве парень накачал наркотиками и изнасиловал 11-летнюю девочку
митинг на майдане
На Майдане проходит акция накануне нормандского саммита (ТРАНСЛЯЦИЯ)
дтп в киеве
ДТП в центре Киева: авто вынесло на встречку, погибла женщина
У Києві на Лівобережній авто злетіло з мосту
В Киеве на Левобережной авто слетело с моста
Перед нормандским саммитом в Киеве анонсированы акции на десятки тысяч человек
Перед нормандским саммитом в Киеве анонсированы акции на десятки тысяч человек
Машина времени дала юбилейный концерт в Киеве – как это было
Машина времени дала юбилейный концерт в Киеве – как это было
В Киеве кавалер из сайта знакомств повел женщину на свидание в квартиру с трупом
В Киеве кавалер из сайта знакомств повел женщину на свидание в квартиру с трупом
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка