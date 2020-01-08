Хотіла пожартувати: у Луцьку сестри випали з вікна на сьомому поверсі

У Луцьку з вікна сьомого поверху житлового багатоповерхового будинку випали дві неповнолітні дівчини.
Одна з них померла, а іншу госпіталізували з тяжкими травмами.
– Сьогодні після обіду до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна з вікна будинку випали двоє 15-річних дівчат. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.
Попередньо встановлено, що дівчата випали з сьомого поверху. В результаті падіння одна дівчина загинула, іншу госпіталізували у відділення реанімації, – йдеться у повідомленні поліції Волинської області.
За даними місцевих ЗМІ, дівчата – двоюрідні сестри. Квартира, де сталася трагедія, була зачинена зсередини.
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– Попередньо встановлено, що дівчата вийшли на балкон. Після чого одна з них, жартуючи, почала перехилятися через перила. Вона не втримала рівновагу і почала падати. Інша дівчина схопила її за ноги, намагалася врятувати, однак не впоралася та випала вслід за нею, – зазначають у поліції.
Одна з дівчат – мешканка Луцького району, друга – приїхала з Вінницької області.
Раніше у Києві 12-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. Дитина вижила, швидка відвезла її до лікарні Охмадит.
Джерело: Нацполіція Волинської області
Фото: Волинські новини