PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Хотіла пожартувати: у Луцьку сестри випали з вікна на сьомому поверсі

У Луцьку з вікна сьомого поверху житлового багатоповерхового будинку випали дві неповнолітні дівчини.

Хотіла пожартувати: у Луцьку сестри випали з вікна на сьомому поверсі

Одна з них померла, а іншу госпіталізували з тяжкими травмами.

– Сьогодні після обіду до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна з вікна будинку випали двоє 15-річних дівчат. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

Попередньо встановлено, що дівчата випали з сьомого поверху. В результаті падіння одна дівчина загинула, іншу госпіталізували у відділення реанімації, – йдеться у повідомленні поліції Волинської області.

За даними місцевих ЗМІ, дівчата – двоюрідні сестри. Квартира, де сталася трагедія, була зачинена зсередини.

Читайте: У Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху

Хотіла пожартувати: у Луцьку сестри випали з вікна на сьомому поверсі / 3 фотографии

– Попередньо встановлено, що дівчата вийшли на балкон. Після чого одна з них, жартуючи, почала перехилятися через перила. Вона не втримала рівновагу і почала падати. Інша дівчина схопила її за ноги,  намагалася врятувати, однак не впоралася та випала вслід за нею, – зазначають у поліції.

Одна з дівчат – мешканка Луцького району, друга – приїхала з Вінницької області.

Раніше у Києві 12-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. Дитина вижила, швидка відвезла її до лікарні Охмадит.

Джерело: Нацполіція Волинської області 

Фото: Волинські новини 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Подвійне вбивство дівчат у Києві – підозрюваних затримали в Одесі
Подвійне вбивство дівчат у Києві – підозрюваних затримали в Одесі
У Черкаській області п’яний водій на смерть збив дитину
У Черкаській області п’яний водій на смерть збив дитину
Тіло дівчини знайшли за сотню метрів: на Київщині підлітки потрапили у ДТП
Тіло дівчини знайшли за сотню метрів: на Київщині підлітки потрапили у ДТП
У Харкові електричка на смерть збила чоловіка
У Харкові електричка на смерть збила чоловіка
На Волині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали вісім осіб
На Волині у ДТП з рейсовим автобусом постраждали вісім осіб
Зручність за 50 млн грн. На Волині збудували районний суд за стандартами ЄС
Зручність за 50 млн грн. На Волині збудували районний суд за стандартами ЄС
полиция массово закрывает игорные заведения
Понад 500: Нацполіція масово закриває гральні заклади
Студентам згорілого одеського коледжу забороняють спілкуватися з поліцією
Студентам згорілого одеського коледжу забороняють спілкуватися з поліцією
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка