Хотіла пожартувати: у Луцьку сестри випали з вікна на сьомому поверсі

У Луцьку з вікна сьомого поверху житлового багатоповерхового будинку випали дві неповнолітні дівчини.

Одна з них померла, а іншу госпіталізували з тяжкими травмами.

– Сьогодні після обіду до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Конякіна з вікна будинку випали двоє 15-річних дівчат. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

Попередньо встановлено, що дівчата випали з сьомого поверху. В результаті падіння одна дівчина загинула, іншу госпіталізували у відділення реанімації, – йдеться у повідомленні поліції Волинської області.