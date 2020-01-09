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Факты / Происшествия

Авиакатастрофа в Иране могла произойти из-за технической неисправности – Reuters

Западные спецслужбы считают, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ в Иране могла стать техническая неисправность.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Спецслужбы США и Канады считают, что самолет МАУ разбился не из-за того, что в него попала ракета.

Согласно источникам Reuters в спецслужбах США, Канады и одной из европейских стран, причиной крушения, скорее всего, стала техническая неисправность.

По информации одного из собеседников агентства, есть свидетельства перегрева двигателей самолета.

Читайте: Авиакатастрофа в Иране: Канада хочет присоединиться к расследованию

Компания Boeing продолжает оказывать поддержку людям, которых так или иначе коснулась авиакатастрофа в Иране. Других комментариев от компании не последовало.

Французская фирма CFM, которая производит двигатели для самолета, заявила, что сообщения касательно возможной причины крушения являются спекуляциями.

Факты ICTV также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране.

Источник: Reuters

Фото: Getty Images

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