PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Авіакатастрофа в Ірані могла статися через технічну несправність – Reuters

Західні спецслужби вважають, що причиною авіакатастрофи літака МАУ в Ірані могла стати технічна несправність.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Спецслужби США і Канади вважають, що літак МАУ розбився не через те, що в нього влучила ракета.

Відповідно до джерел Reuters в спецслужбах США, Канади і однієї з європейських країн, причиною аварії, швидше за все, стала технічна несправність.

За інформацією одного зі співрозмовників агентства, є свідчення перегріву двигунів літака.

Читайте: Авіакатастрофа в Ірані: Канада хоче приєднатися до розслідування

Компанія Boeing продовжує надавати підтримку людям, яких так чи інакше торкнулася авіакатастрофа в Ірані. Інших коментарів від компанії не було.

Французька фірма CFM, яка виробляє двигуни для літака, заявила, що повідомлення щодо можливої ​​причини аварії є спекуляціями.

Факти ICTV також писали про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані.

Джерело: Reuters

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраком – Державіаслужба
Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраком – Державіаслужба
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Україна вивчає версію ураження літака МАУ ракетою – Данилов
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Літак МАУ намагався повернутися в аеропорт Тегерана – попередня доповідь
Вибухнув після дотику із землею – нове відео авіакатастрофи літака МАУ
Вибухнув після дотику із землею – нове відео авіакатастрофи літака МАУ
Канада вимкнула підсвічення найвищої вежі на знак жалоби за жертвами катастрофи МАУ
Канада вимкнула підсвічення найвищої вежі на знак жалоби за жертвами катастрофи МАУ
Джастін Трюдо
Авіакатастрофа в Ірані: Канада хоче приєднатися до розслідування
Борт з українськими фахівцями приземлився в Ірані для розслідування авіакатастрофи
Борт з українськими фахівцями приземлився в Ірані для розслідування авіакатастрофи
Зеленський записав звернення у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані
Зеленський записав звернення у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка