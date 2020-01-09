Західні спецслужби вважають, що причиною авіакатастрофи літака МАУ в Ірані могла стати технічна несправність.

Спецслужби США і Канади вважають, що літак МАУ розбився не через те, що в нього влучила ракета.

Відповідно до джерел Reuters в спецслужбах США, Канади і однієї з європейських країн, причиною аварії, швидше за все, стала технічна несправність.

За інформацією одного зі співрозмовників агентства, є свідчення перегріву двигунів літака.

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Компанія Boeing продовжує надавати підтримку людям, яких так чи інакше торкнулася авіакатастрофа в Ірані. Інших коментарів від компанії не було.

Французька фірма CFM, яка виробляє двигуни для літака, заявила, що повідомлення щодо можливої ​​причини аварії є спекуляціями.

Факти ICTV також писали про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані.