Президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в связи с катастрофой самолета авиакомпании МАУ в Иране 8 января.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в связи с катастрофой самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране (Иран) 8 января.

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– Эта страшная история должна научить всех нас – и каждого гражданина Украины, и каждого мирового лидера – ценить человеческие жизни. И делать это до того, как они так быстро и болезненно оборвутся, – заявил Зеленский.

После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой Владимир Зеленский отправился в аэропорт Борисполь, чтобы почтить память жертв трагедии.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

В результате крушения погибли 176 людей, среди них 11 украинцев. Украинский Ил-76 с поисково-спасательной группой с представителями ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО и МАУ вылетел в Тегеран.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Кроме того, в связи с авиакатастрофой в Украине проверяют все пассажирские борта.