Хотел привлечь внимание мамы: на Харьковщине подросток пытался спрыгнуть с крыши

На Харьковщине подросток пытался покончить с собой, спрыгнув с девятого этажа. Ребенка спасли правоохранители.
В Волчанске Харьковской области полиция предотвратила самоубийство 11-летнего мальчика.
– О том, что на крыше 9-этажного дома стоит ребенок, правоохранителям сообщил местный житель. Своим поступком 11-летний мальчик хотел привлечь внимание родной матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав, – рассказали у ГУ НП в Харьковской области.
Благодаря срочным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей.
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В отношении отца мальчика составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Ранее Факты ICTV писали, что в Луцке из окна седьмого этажа жилого многоэтажного дома выпали две несовершеннолетние девочки.