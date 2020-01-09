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Факты / Происшествия

Хотел привлечь внимание мамы: на Харьковщине подросток пытался спрыгнуть с крыши

На Харьковщине подросток пытался покончить с собой, спрыгнув с девятого этажа. Ребенка спасли правоохранители.

Хотел привлечь внимание мамы: на Харьковщине подросток пытался спрыгнуть с крыши

В Волчанске Харьковской области полиция предотвратила самоубийство 11-летнего мальчика.

– О том, что на крыше 9-этажного дома стоит ребенок, правоохранителям сообщил местный житель. Своим поступком 11-летний мальчик хотел привлечь внимание родной матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав, – рассказали у ГУ НП в Харьковской области.

Благодаря срочным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей.

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В отношении отца мальчика составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее Факты ICTV писали, что в Луцке из окна седьмого этажа жилого многоэтажного дома выпали две несовершеннолетние девочки.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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