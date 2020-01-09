Хотів привернути увагу мами: на Харківщині підліток намагався зістрибнути з даху

На Харківщині підліток намагався накласти на себе руки, зістрибнувши з дев’ятого поверху. Дитину врятували правоохоронці.

У Вовчанську Харківської області поліція запобігла самогубству 11-річного хлопчика.

– Про те, що на даху 9-поверхового будинку стоїть дитина, правоохоронцям повідомив місцевий житель. Своїм вчинком 11-річний хлопчик хотів привернути увагу рідної матері, яка у 2017 році була позбавлена ​​батьківських прав, – розповіли у ГУ НП в Харківській області.

Завдяки швидким діям правоохоронці врятували дитину і передали в районну службу у справах дітей.

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Стосовно батька хлопчика складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше Факти ICTV писали, що у Луцьку з вікна сьомого поверху житлового багатоповерхового будинку випали дві неповнолітні дівчини.