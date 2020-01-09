Иран предоставил Украине первые сведения касательно авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Согласно предварительному докладу Организации гражданской авиации Ирана касательно авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, который получила Украина, возгорание самолета произошло до того, как он столкнулся с землей.

– Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу, – говорится в докладе.

Уже после столкновения с землей произошел взрыв.

Также в докладе говорится о том, что самолет пытался вернуться в аэропорт из-за неполадки.

Читайте: Авиакатастрофа в Иране могла произойти из-за технической неисправности – Reuters

Траектория самолета говорит о том, что он следовал на запад, но потом начал разворачиваться обратно в аэропорт.

Однако экипаж самолета не сообщал о внештатной ситуации на борту и не просил помощи.

Кроме того, в докладе сообщили о том, что черные ящики с самолета МАУ получили повреждения, из-за чего часть данных на них потеряна.

К слову, в Иране приземлился самолет с украинскими специалистами, которые будут расследовать причины авиакатастрофы самолета МАУ.

Источник: Организация гражданской авиации Ирана