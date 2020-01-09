Іран надав Україні перші відомості щодо авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані.

Згідно з попередньою доповіддю Організації цивільної авіації Ірану щодо авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані, який отримала Україна, загоряння літака сталося до того, як він зіткнувся з землею.

– Згідно з повідомленнями очевидців, вогонь було видно на літаку і він поширювався його фюзеляжем, – йдеться у доповіді.

Уже після зіткнення із землею стався вибух.

Також у доповіді йдеться про те, що літак намагався повернутися в аеропорт через неполадку.

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Траєкторія літака говорить про те, що він слідував на захід, але потім почав розвертатися назад в аеропорт.

Однак екіпаж літака не повідомляв про позаштатну ситуацію на борту і не просив допомоги.

Крім того, у доповіді повідомили про те, що чорні ящики з літака МАУ отримали пошкодження, через що частина даних на них втрачена.

До слова, в Ірані приземлився літак з українськими фахівцями, які розслідуватимуть причини авіакатастрофи літака МАУ.

Джерело: Організація цивільної авіації Ірану