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Літак МАУ намагався повернутися в аеропорт Тегерана – попередня доповідь

Іран надав Україні перші відомості щодо авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Згідно з попередньою доповіддю Організації цивільної авіації Ірану щодо авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані, який отримала Україна, загоряння літака сталося до того, як він зіткнувся з землею.

– Згідно з повідомленнями очевидців, вогонь було видно на літаку і він поширювався його фюзеляжем, – йдеться у доповіді.

Уже після зіткнення із землею стався вибух.

Також у доповіді йдеться про те, що літак намагався повернутися в аеропорт через неполадку.

Читайте: Авіакатастрофа в Ірані могла статися через технічну несправність – Reuters

Траєкторія літака говорить про те, що він слідував на захід, але потім почав розвертатися назад в аеропорт.

Однак екіпаж літака не повідомляв про позаштатну ситуацію на борту і не просив допомоги.

Крім того, у доповіді повідомили про те, що чорні ящики з літака МАУ отримали пошкодження, через що частина даних на них втрачена.

До слова, в Ірані приземлився літак з українськими фахівцями, які розслідуватимуть причини авіакатастрофи літака МАУ.

Джерело: Організація цивільної авіації Ірану

Фото: Getty Images

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