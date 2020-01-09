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Факты / Происшествия

На Сумщине грузовик раздавил внедорожник – погибла девочка и водитель

В Сумской области произошла авария с участием грузовика Skania и внедорожника Chevrolet. В результате ДТП погибли два человека, в том числе 9-летний ребенок.

На Сумщине грузовик раздавил внедорожник – погибла девочка и водитель

На трассе Н-12 Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи села Гамалеевка столкнулись грузовик Skania и внедорожник Chevrolet.

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В результате ДТП погибли 30-летний водитель Chevrolet и 9-летняя девочка. Еще двое пассажиров легковушки, женщина и мужчина, с телесными повреждениями доставлены в областную больницу, последний – в тяжелом, неконтактном состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

В полиции по факту ДТП уже открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 УК Украины.

На Сумщине грузовик раздавил внедорожник – погибла девочка и водитель / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Кривом Роге женщина, в состоянии алкогольного опьянения, на авто влетела в толпу на пешеходном переходе. В результате происшествия погибли две женщины.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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